Саратовские власти предлагают за ремонт дорог почти шесть миллиардов

Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области объявила три аукциона на общую сумму около 6 млрд руб. на ремонт дорог в регионе. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Тендеры разместили на портале «Госзакупки».

Первым опубликовали аукцион на 2,8 млрд руб. В рамках этой закупки власти намерены привести в порядок по три участка дорог в Вольском и Пугачевском районах. Подрядчику предстоит приступить к выполнению работ с 1 июля этого года и закончить до 15 ноября. Один из участков, в селе Белогорное Вольского района, — до 30 сентября. Заявки на участие в конкурсе принимают до 16 июня.

На следующий день на «Госзакупках» появились аукционы на 1 млрд руб. и 1,98 млрд руб. Здесь речь идет о множестве дорог в Саратове, Энгельсе и области. Часть объектов нужно сдать уже к концу июля, часть — к концу августа, некоторые — до 30 сентября. Заявки принимают по более дешевому контракту до 19 июня, по двухмиллиардному — до 20-го.

Дарья Васенина