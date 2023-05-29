Ранение оформили взяткой

«Ъ» стало известно о коррупционном скандале в 20й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Начальник отделения кадров подразделения был разжалован из майоров в рядовые и приговорен к пятилетнему сроку за то, что взял взятку за оформление документов на раненого военнослужащего, без которых тот не мог получить компенсацию, а кроме того, намошенничал с деньгами, положенными за командировку в зону боевых действий. Военному грозило более суровое наказание, но офицерское собрание попросило суд проявить к нему снисхождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый признал вину по обоим эпизодам еще в ходе предварительного следствия

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Подсудимый признал вину по обоим эпизодам еще в ходе предварительного следствия

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Приговор майору Андрею Горшеневу вынес Волгоградский гарнизонный военный суд, признавший его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) УК РФ. Защита обжаловала приговор в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, но тот первоначально оставил жалобу без рассмотрения в связи с пропущенным сроком ­обжалования.

Из документов, которые имеются в распоряжении «Ъ», следует, что в конце марта 2022 года получил ранение один из военнослужащих 20й дивизии, в которой майор Горшенев служил начальником отделения кадров. Военный направил командиру рапорт на получение единовременной выплаты, приложив данные военно-лечебного учреждения о травме, увечье и контузии. Однако до начала октября выплата ему так и не была произведена. Тогда от одного из старших офицеров части он узнал, что, как отмечается в приговоре, «решение по вопросу получения выплаты за ранение командованием не принято ввиду необходимости разрешения вопроса начальником отделения кадров».

Военный 7 октября встретился с кадровиком в штабе войсковой части, где майор Горшенев объяснил ему, что поспособствует ускорению выплаты, но с условием, чтобы тот его отблагодарил. Выплата за ранение состоялась 18 октября, а на следующий день пострадавший (в приговоре он был обозначен как свидетель) передал посреднику часть денег. По имеющейся у «Ъ» информации, сумма составила 600 тыс. руб.

Еще через день посредник, действующий под контролем сотрудников военной контрразведки ФСБ, передал эти деньги майору Горшеневу.

В ходе расследования СКР кадровик был уличен в еще одном преступном эпизоде — на этот раз в мошенничестве. Весной 2022 года, согласно материалам дела, он проверял законность начисления денежного довольствия военнослужащим и установил, что одному из них выплата зачислена в завышенном размере, поскольку в действительности контрактник еще не был направлен в зону боевых действий. Майор Горшенев объяснил сослуживцу, что ошибочно выплаченные 270 тыс. руб. нужно вернуть ему, а он уже направит средства в финансовый орган войсковой части. За две встречи кадровик получил деньги лично, причем прямо в рабочем кабинете, и присвоил.

В этих фактах подсудимый, как следует из материалов дела, признался. Причем чистосердечное признание по эпизоду с ошибочным начислением произошло почти через месяц после дачи показаний по первому эпизоду, где посредник был под контролем правоохранителей.

Майор Горшенев мог надолго оказаться в колонии, но, вынося приговор, суд учел, что в целом подсудимый характеризовался положительно, является участником боевых действий, отмечен государственной наградой и ведомственными знаками отличия, возместил ущерб, а офицерское собрание попросило проявить к нему снисхождение.

Так и произошло. За взятку ему назначили пятилетний срок, а еще два года — за мошенничество. При частичном сложении сроков итоговым стало пятилетнее нахождение в колонии строгого режима с запретом в течение двух лет после отсидки занимать определенные должности на госслужбе. В качестве дополнительного наказания подсудимого лишили офицерского звания.

Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу и заявление о восстановлении пропущенного срока. Как пояснили «Ъ» в гарнизонном суде, на неделе этот срок был восстановлен, теперь дело готовится для рассмотрения Южным окружным военным судом. От комментариев защитник воздержался. По сведениям «Ъ», защита настаивает на переквалификации обвинения, полагая, что в первом случае, как и во втором, Андрей Горшенев совершил мошенничество, а не вымогательство взятки.

Рустам Гайфуллин, Волгоград; Николай Сергеев