Статный инстинкт

Росстат представил доклад о социально-экономическом положении в стране и субъектах в первом квартале 2023 года. В регионах Средней Волги зафиксированы схожие экономические показатели, но в Саратовской области наблюдается самый высокий в России отток населения. В регпарламенте консенсуса нет: одни заявляют о скором улучшении ситуации; другие полагают, что хорошая статистика «нарисована». Федеральные эксперты не видят скорого решения проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На стабилизацию численности населения Саратовской области требуются 213 миллиардов рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На стабилизацию численности населения Саратовской области требуются 213 миллиардов рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральная служба государственной статистики представила доклад о социально-экономическом положении России за январь-апрель 2023 года.

Индексы промышленного производства в регионах Средней Волги в сравнении с показателями первого квартала прошлого года составили в Астраханской области — 98,8%; Волгоградской — 99%; Пензенской — 112,4%; в Саратовской — 103,5%. Статистики учитывали данные по добыче полезных ископаемых; обрабатывающим производствам; обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха; водо- снабжению и отведению, сбору и утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

В Астраханской области наблюдается снижение по всем выше обозначенным показателям. Сильнее всего просели обрабатывающие производства (95,3% к январю-апрелю 2022 года). В Волгоградской области на 17,3% упала добыча полезных ископаемых; выросли «коммунальные» показатели: электричество, газ и т.д. — на 6,1%; вода и отходы — на 7,7%. В Пензенской области на 14,6% вырос индекс обрабатывающих производств. В Саратовской области отмечают рост по всем показателям (от 6,9% по обрабатывающим производствам до 25,6% по водоснабжению и т.д.), кроме обеспечения электроэнергией, газом — зафиксировано снижение на 6,6%.

Сев зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на 1 мая составил в Астраханской области 0,9 тыс. га (64,9% к уровню прошлого года); Волгоградской — 177,5 тыс. га (186,9%); Пензенской — 263,5 тыс. га (рост в 3,2 раза); в Саратовской — 218,8 тыс. га (в 3,4 раза).

В Астраханской области на 39,9% вырос убой скота и птицы, но живой вес остался минимальным среди регионов Средней Волги (0,5 тыс. тонн против 149,1 тыс. тонн в Пензенской; 32,5 — Волгоградской; 16,6 — в Саратовской). В Волгоградской области на 11,7% выросло производство молока (21,3 тыс. тонн). Саратовская область — первая по производству куриных яиц (193,5 млн штук; 171 — Волгоградская; 129,9 — Астраханская; 56,6 — Пензенская), рост — 5,2%.

Объем инвестиций в основной капитал Волгоградской области вырос на 57,3% и составил 46,3 млрд руб., 9,1% — средства федерального бюджета; в Саратовской — на 11,9% (32,2 млрд руб.; 3,7% — федеральные деньги). В Астраханской области показатель снизился на 6,2% (14,42 млрд руб.; 2,6%); в Пензенской — на 18,5% (14,82 млрд руб.; 13,6%).

Цены в регионах Средней Волги выросли примерно одинаково: в зависимости от категории товаров или услуг повышение составило до 3%.

Практически не изменилась и оказалась самой низкой стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Астраханской области — 17,8 тыс. руб. (+0,6%). Далее идут Пензенская область — 17,8 тыс. руб. (+1,1%); Саратовская — 18 тыс. руб. (+1,6%); и Волгоградская — 18,2 тыс. руб. (+1,5%)

Разница между доходами и потребительскими расходами на душу населения составила в первом квартале 2023 года в Пензенской области 3480 руб. (третий квартал 2022–5766; четвертый — 5944); в Саратовской — 1671 руб. (4346; 9163); Астраханской — 1177 (2773; 9600); в Волгоградской — 357 руб. (5190; 9609).

Средние зарплаты и их динамика к первому кварталу 2022 года в регионах Средней Волги: Пензенская область — 42773 руб. (+13,5%); Саратовская область — 44568 руб. (+12,9%); Волгоградская область — 44933 руб. (+14,5%); Астраханская область 47539 руб. (+14,3%).

Уровень безработицы, согласно данным Росстата: Волгоградская область — 3%; Пензенская — 3,1%; Саратовская — 3,3%; Астраханская — 5,4%.

Объем денежных вливаний в строительство вырос в первом квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022го в Волгоградской области почти в два раза — на 97,5% (35,2 млрд руб.). Ввод жилья при этом показал рост на 10,9% (260,9 тыс. кв. м). Астраханская и Саратовская области также стали больше вкладываться в возведение домов (+16,3% — 8,6 млрд руб. и +36,8% — 43,26 млрд руб. соответственно), но ввод жилья при этом упал — на 9,4% в Астраханской области (212,7 тыс. кв. м) и на 18,2% в Саратовской (249,2 тыс. кв. м). Рациональнее всех распорядилась деньгами и «квадратами» Пензенская область — при снижении вливаний на 36,4% (10,2 млрд руб.) ввод жилья вырос на 74,2% (239,6 тыс. кв. м).

Естественная убыль населения составила в первом квартале 2023 года в Астраханской области 743 человека (в аналогичном периоде 2022го — 1183); в Пензенской — 2843 (3652); Волгоградской — 4200 (5713); а в Саратовской — 4518 (6285).

По итогам первого квартала миграционный прирост населения зафиксирован только в Пензенской области — плюс 271 человек. Миграционная убыль составила в Астраханской области за январь-апрель этого года 299 человек (годом ранее — 1250); в Волгоградской — 705 чел. (2915); в Саратовской — 1098 чел. (2785).

Саратовская область оказалась первой по миграционной и абсолютной убыли населения не только среди регионов Средней Волги, но и в стране. Сопоставимая миграционная убыль зафиксирована в Омской области — 1069 человек. В остальных регионах России — меньше тысячи или прирост.

Абсолютная убыль населения составила в регионе 5616 человек. Второе место по стране у Нижегородской области (5358), третье — у Кемеровской (4974).

Несоответствие между хорошими статистическими показателями Саратовской области и самым высоким в России оттоком населения депутат областной думы (лидер фракции ЕР) Алексей Антонов связывает с трудовой миграцией в другие регионы. Он уверен — ситуация улучшится, предпосылки есть.

«Годами сложился стереотип — нужно уезжать из Саратова в поисках лучшего. Но многое изменилось. Посещая другие города, замечаю — Саратов не хуже, по многим показателям даже лучше. Об этом нужно говорить, в том числе через СМИ.Показывать город с лучшей стороны. И динамика изменится»,— господин Антонов уточнил, что, по его опыту, люди стали чаще возвращаться в Саратов из столиц и других регионов.

Депутат отметил, что в регионе создают условия для молодых специалистов: «Принят закон о господдержке кадрового потенциала промышленного комплекса, который позволит выпускникам вузов получать выплаты и закрепиться на рабочих местах. На саратовских заводах готовы выплачивать стипендии учащимся колледжей, закрепляя за ними будущее место работы».

Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (лидер фракции КПРФ) полагает, что позитивная статистика может иметь противоположный эффект: «Мы отчет шикарный составили по состоянию Волги. Федеральный центр увидел — у нас все хорошо, и денег не дал». Депутат предположил, что подобные отчеты нацелены на создание для населения атмосферы благо­получия.

Отток людей Александр Анидалов объяснил реформой образования, из-за которой в регионе закрываются школы; низким уровнем образования и медицины. Депутат отметил: некоторые больницы области укомплектованы специалистами менее чем на половину.

Эксперт Госдумы РФ Дмитрий Тортев отметил, что высокие темпы убыли населения наблюдаются в Саратовской области давно. В феврале 2020 года регион включили в список субъектов с высоким оттоком людей и смертностью: «Приняли решение создать рабочую группу из депутатов и представителей министерств. Но в марте страну накрыла пандемия коронавируса, стало не до того. К проблеме с убылью населения (на которую наложилась смертность от COVID19) спикер ГД Вячеслав Володин возвращался в 2021 году на встрече с жителями Саратовской области. Но решение проблемы на уровне Госдумы не продвинулось, а глубокого анализа проблемы никто не проводил».

Господин Тортев рассказал: в июле прошлого года местные власти представили проект стабилизации численности населения на 2022–24 гг., но на реализацию требуются 213 млрд руб., найти которые в дефицитном бюджете пока не представляется возможным.

«Индикаторы и данные Росстата ответа на причину убыли населения не дадут. Это «средняя температура по больнице». Люди бегут не от только что возникших проблем. Как правило, для граждан переезд в другой регион за лучшей жизнью — обдуманное решение. Возникший резкий отток населения — следствие комплексных проблем, которые копились в регионе последние 20 лет».

Дмитрий Тортев заявил, что в области много депрессивных территорий с высоким уровнем безработицы и низкими зарплатами: «Еще в 2018 году Минтруд РФ включил регион в список десяти субъектов с самым большим числом безработных». Эксперт отметил, что сначала люди переезжают из области в Саратов, но и в регцентре сталкиваются с прежними проблемами: «отсутствие комфортной городской среды, социальных объектов (детских садов и медучреждений), инфраструктуры (изношенные коммунальные сети и дороги). По зарплатам и рабочим местам Саратов тоже не удовлетворял переселенцев — в первую очередь, ­молодежь».

Господин Тортев считает, что в перспективе убыль может ускориться, поскольку во многих регионах наблюдается отток рабочих рук, а работодатели ЦФО и УрФО предлагают более высокие зарплаты: «Крупные предприятия (в том числе оборонного комплекса), которыми Саратовская область не особо богата, готовы оплачивать переезд новым кадрам».

Дарья Васенина