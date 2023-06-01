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Ольга Василенко покидает пост председателя Астраханского областного суда

Ольга Василенко освобождена от должности председателя Астраханского областного суда по собственному желанию. Такое решение было принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России.

Ольга Василенко родилась в 1962 году в Ростове-на-Дону. Она окончила юридический факультет Ростовского государственного университета и защитила кандидатскую диссертацию по юриспруденции. С 1980 по 1983 год она работала секретарем судебного заседания Советского районного суда Ростова-на-Дону, а затем консультантом Ростовской государственной нотариальной конторы и отдела юстиции Ростовского облисполкома. В 1988 году она стала судьей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, а в 1992 году — его председателем. С 1997 по 2000 год она была членом Квалификационной коллегии судей Ростовской области, а с 2000 по 2004 год — членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. В марте 2002 года ей присвоен первый квалификационный класс судьи. В июне 2004 года она была назначена председателем Астраханского областного суда.

Никита Маркелов

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