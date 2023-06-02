Стоимость «социального квадрата» планируют поднять в ЮФО и опустить в ПФО

Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало проект показателей рыночной стоимости одного квадратного метра по регионам в третьем квартале 2023 года. Документ подписал глава ведомства Ирек Файзулин.

Обозначенный показатель используется при расчете сумм, выделяемых получателям федеральных соцвыплат на жилье.

В Саратовской области цена «квадрата» в третьем квартале 2023-го на тысячу рублей и составит 70,5 тыс. руб. В сравнении со вторым кварталом сумма уменьшится на тысячу рублей. В Пензенской области — 72 тыс. руб. (было 74,2 тыс. руб.).

В Астраханской области в третьем квартале стоимость квадратного метра составит 85,5 тыс. руб. Здесь планируется рост в сравнении с предыдущим периодом на 5,5 тыс. руб. Предполагается, что в Волгоградской области «квадрат» будет стоить почти 73 тыс. руб. — была 71 тыс. руб.

На основании данных по регионам Средней Волги можно сделать вывод о том, что в Южном федеральном округе, к которому относятся Астраханская и Волгоградская области, запланировано повышение указанного параметра, а в Приволжском (Пенза, Саратов) — снижение.

Дарья Васенина