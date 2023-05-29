Жилью для сирот подобрали статью

СУ СКР по Саратовской области предъявило бывшему министру строительства региона Дмитрию Тепину обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновнику инкриминируют умышленное непредставление детям-сиротам жилья путем неувеличения установленной стоимости квадратного метра. Адвокат обвиняемого утверждает, что ранее его клиента подозревали в халатности, а статью переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вменяемые Дмитрию Тепину эпизоды датированы с 2014 по 2019 год

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ Вменяемые Дмитрию Тепину эпизоды датированы с 2014 по 2019 год

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Бывшему чиновнику вменяют в вину необеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обвиняемый Тепин занимал пост главы саратовского минстроя с февраля 2013го по май 2019 года.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Дмитрий Тепин «умышленно не исполнил свои обязанности по реализации должным образом подпрограммы „Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“». Чиновник, считают в СКР, не поручил подчиненным внести изменения в существовавший порядок составления аукционной документации; не увеличил до рыночной стоимости недостаточные для приобретения квартир суммы контрактов; не разработал региональный порядок результативного проведения аукционов; «не обеспечил надлежащий контроль за количеством имеющихся у одной из организаций однокомнатных квартир, подходящих по параметрам; также не принял иных мер, вследствие чего были нарушены права данной категории граждан».

26 мая следствие передало в Волжский районный суд Саратова ходатайство о заключении Дмитрия Тепина под домашний арест. Судья Виктор Кучко отказал.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности двух подряд руководителей саратовского следственного управления. Причиной послужили обращения жителей региона, в том числе и по вопросу непредставления жилья детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.

Адвокат бывшего министра Таймураз Тотиков объяснил отказ суда в назначении домашнего ареста тем, что за все время расследования, будучи подозреваемым, экс-чиновник не скрывался и не пытался воздействовать на бывших подчиненных: «Тепин уже с 2019 года не работает в этом министерстве. Мы понятия не имеем, о каких свидетелях идет речь, поскольку кадровый состав, насколько мне известно, сильно поменялся». Господин Тотиков уточнил, что его клиент исправно являлся по требованию следователей, несмотря на частые командировки в Москву: «Кроме того, у Тепина на иждивении один несовершеннолетний и двое малолетних ­детей».

Таймураз Тотиков уточнил, что ранее его клиента подозревали в халатности (ст. 293 УК РФ). Но обвинение предъявили уже в зло­употреблении должностными полномочиями. Господин Тотиков считает, что статью переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Адвокат отметил, что его клиент был заинтересован в выдаче как можно большего количества жилья детям-сиротам, поскольку это способствовало бы его карьерному росту.

В пресс-службе саратовского СУ СКР пояснили, что дело о халатности возбуждали по факту: «В ходе расследования установилась вина. Действия виновного образовали указанный состав».

«Минстрой РФ устанавливает цену квадратного метра для каждого региона для разных случаев, например, предоставления гражданам жилья. С 2016 по 2020 год эта сумма составляла для Саратовской области 32 тыс. руб. за кв.м. Тепин виноват только в том, что якобы не использовал возможности для увеличения этой суммы (а построить что-то на нее нереально), которые дает некое письмо минстроя»,— объяснил Таймураз Тотиков, уточнив, что письмо датировано 2019 годом, а его клиенту инкриминируют события начиная с 2014го.

«Существует закон Саратовской области, который говорит, что минстрой области должен для каждого из муниципалитетов региона также устанавливать цены на квадратный метр. В этом законе указано, что цена квадрата для каждого из муниципалитетов не может быть выше установленной федеральным законом. Областной закон прямо запрещал Тепину и запрещает его преемникам делать то, за что Тепина сейчас пытаются привлечь,— сказал защитник Дмитрия Тепина.— Постараемся на каждом этапе и прокуратуру, и суд убеждать в том, что обвинение необоснованно, а Тепин к ответственности привлечен быть не может и не должен. Если мы обвиняем лицо в том, что оно злоупотребило своими полномочиями, мы должны указать, какими конкретно полномочиями лицо пренебрегло или злоупотребило для достижения своих преступных целей. Возможно, этот момент прояснят в ­будущем».

Господин Тотиков уточнил, что некая организация, о которой идет речь в релизе СКР,— КПСО, позднее ООО, «Госжилстрой». В 2020 году следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неопределенного круга должностных лиц областного минстроя и регионального застройщика ООО «Госжилстрой». По данным следствия, в 2014 — 2018 годах региональный застройщик ООО «Госжилстрой» передал часть квартир, предназначенных для бывших детдомовцев, подрядчикам в качестве оплаты за работы. В результате из бюджета было выделено на 388 квартир больше, чем необходимо.

Дарья Васенина