По законам военного времени

Профильный комитет Волгоградской областной думы рекомендовал к принятию поправки, регламентирующие порядок проведения выборов и референдумов во время военного положения. Новшества существенно ограничивают права наблюдателей и доверенных лиц кандидатов в мирное время. Авторы законопроекта уверяют, что поправки нацелены на приведение федерального законодательства в соответствие с федеральным. Эксперты полагают, что изменения ограничат избирательные права граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательное законодательство Волгоградской области приводят в соответствие с федеральным

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Избирательное законодательство Волгоградской области приводят в соответствие с федеральным

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Волгоградской областной думы поддержал проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Волгоградской области». Документ подразумевает приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Проект закона внесла в регпарламент Избирательная комиссия Волгоградской области в связи с принятием 18 мая Госдумой и одобрением 24 мая Советом федерации изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Поправками регулируется возможность проведения выборов и референдумов при введении военного положения; уточняются и дополняются положения, касающиеся организации голосования граждан под стражей, в частности, создания избирательных участков и участковых комиссий; устанавливается обязанность кандидата в случае появления у него судимости представления не позднее 18 часов следующего за этим дня в избирком соответствующих сведений в письменном виде; устанавливается запрет на размещение агитации на заблокированных Роскомнадзором ресурсах; упраздняется система открепительных ­удостоверений.

Поправки затрагивают положения, касающиеся аккредитованных на выборах СМИ: присутствовать на участках смогут только устроенные по трудовому договору журналисты; фото и видеосъемка разрешены с условиями ненарушения тайны голосования, невозможности контроля за волеизъявлением и сохранения конфиденциальности персональных данных избирателей или участников ­референдума.

«Устанавливается, что при проведении выборов в федеральные органы государственной власти могут выделяться средства на оказание содействия в подготовке и проведении указанных выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании избирателей из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета»,— говорится в пояснительной ­записке.

Законопроект предусматривает возможность по решению регионального избиркома образования участков за пределами Волгоградской области, если там проживают избиратели.

Поправки ограничивают срок полномочий доверенных лиц кандидатов прекращением агитационного периода. То есть эта категория граждан потеряет возможность присутствовать на заседаниях комиссии после наступления «дня тишины»; получать копии протокола об итогах голосования и ознакомляться с другими документами: «Также в соответствии с внесенными изменениями предусматривается возможность установить в законе субъекта Российской Федерации количество уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения».

В случае необходимости проведения досрочных выборов глав муниципалитетов, повторных и дополнительных выборов в период за пять месяцев до единого дня голосования и спустя месяц после, такие выборы смогут провести только в ЕДГ.Оставшиеся полгода не регулируются.

Принятие поправок в региональное законодательство не связано с выборами в собрания субъекта, которые состоятся 10 сентября, объяснила «Ъ» председатель избиркома Волгоградской области Юлия Чернышкова: «Федеральный закон имеет прямое действие на территории Российской Федерации и Волгоградской области. Ряд указанных норм будет действовать только при условии введения на территории региона военного положения».

Ограничения действия открепительных удостоверений собеседница «Ъ» назвала рутинным совершенствованием избирательного механизма: «Открепительное удостоверение — это атавизм, который имел место в Федеральном законе, поскольку не все субъекты Российской Федерации ввели в своем региональном законодательстве применение „мобильного избирателя“. Сейчас этот механизм введен почти во всех субъектах. По всей видимости, в связи с этим федеральный законодатель решил отменить ставшие неактуальными нормы».

На вопрос «Ъ» об ограничении прав доверенных лиц госпожа Чернышкова ответила, что соответствующие изменения «исключительно направлены на совершенствование избирательного законодательства».

Политолог Александр Сайгин уверен, что нововведения могут направить избирательный процесс в сторону безальтернативности: «Происходящее напоминает египетский сценарий, где выборы также проводились в режиме военного положения, где выбирать было не из кого. Контролировать этот процесс никто не сможет, то есть никакого наблюдения, судя по всему, теперь больше не предполагается».

Политолог Давид Канкия уверен, что суть поправок заключается в ограничении избирательных прав граждан: «Первично в данных поправках даже не то что вводится термин „военное положение“, которого ранее в избирательном законодательстве не было. Вводятся дополнительные ограничения для наблюдения и для деятельности кандидатов. Например, упразднение статуса доверенного лица кандидата на время голосования, подсчета голосов и голосования сильно бьет по наблюдателям, поскольку это была одна из последних форм контроля за выборами. Усложняется порядок финансирования политических партий, вводится электронный список избирателей, который также сложнее проконтролировать».

По мнению собеседника «Ъ», термин «военное положение» отвлекает граждан от истиной сути нововведений, которые коснутся большинства региональных избирательных механизмов. Господин Канкия также выразил надежду, что обозначенный правовой режим в Волгоградской области не введут.

Политолог Станислав Андрейчук уверен, что проведение выборов во время военного положения противоречит Конституции РФ: «Выборы — это не просто процедура голосования. Волеизъявление должно быть лишь завершающим аккордом в долгой, свободной и содержательной общественной дискуссии — об этом не раз высказывался Конституционный суд России. Для такой дискуссии необходимо соблюдение ключевых прав и свобод граждан: свободы собраний, свободы выражения мнений, свободы объединений и свободы передвижения. Все это может быть ограничено при объявлении военного положения: смогут ввести военную цензуру, запретить деятельность политических партий, ограничивать свободу передвижений и проведения массовых мероприятий, включая митинги».

Дарья Васенина, Никита Маркелов