Стрелки не перевели на прокуратуру

Суд не стал обязывать Генпрокуратуру проверять действия региональных коллег, которые не нашли нарушений в переводе Волгограда на московское время. Иск к надзорному органу подавал активист Алексей Севастьянов; ему удалось доказать свою правоту в первой инстанции, однако апелляционная встала на сторону госслужащих. Ранее истец несколько раз безуспешно требовал у прокуратуры Волгоградской области проверить организованный властями референдум о смене часового пояса вплоть до выемки документов. Не добившись успеха, он написал на региональный надзор в Генпрокуратуру РФ, однако та спустила жалобу обратно в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоград перешел в московский часовой пояс в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Волгоград перешел в московский часовой пояс в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Волгоградский областной суд отменил решение первой инстанции, которая обязала Генеральную прокуратуру удовлетворить требования активиста Алексея Севастьянова проверить законность региональных властей, которые установили в регионе московское время (UTC+3). Помимо самого надзорного органа ответчиком числилась заместитель начальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Наталья Емелькина — именно она сообщила господину Севастьянову, что направила его жалобу на действие региональной прокуратуры обратно в региональную прокуратуру.

Ранее Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования истца. Как следует из текста мотивировочной части, Алексей Севастьянов с сентября 2020 года трижды требовал у региональной прокуратуры проверить действия властей, которые в 2018 году провели референдум о переводе стрелок. С точки зрения истца, прокурор Волгоградской области Денис Костенко и его старший помощник Елена Поддубная должны были, в частности, детально изучить действия законодательных и исполнительных органов власти региона, предварительно организовав изъятие соответствующей документации. В исковом заявлении господин Севастьянов подчеркнул, что указанные лица «отказались дать объективную оценку доводам обращения, не восстановили его гражданские и конституционные права». Тогда истец попросил Генеральную прокуратуру РФ дать оценку действиям региональных коллег. Перенаправление обращения в надзорный орган Волгоградской области активист счел нарушающим Закон «О прокуратуре Российской Федерации»: «Своими действиями сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Емелькина Н.А. нарушила положения части 5 статьи 10 вышеуказанного Федерального закона, поскольку, не желая исполнять свои прямые должностные обязанности, отнеслась к обращению формально, нарушила Федеральные законы, ограничилась „отпиской“», — гласит мотивировочная часть решения Волжского районного суда. Представитель ответчика указывал, что «административным истцом не доказан факт нарушения его прав, а его позиция основана на неверном толковании положений законодательства».

Суд первой инстанции сослался на Федеральный закон, который запрещает «направлять жалобу на рассмотрение… должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется», и указал, что действия административного ответчика противоречат соответствующей норме. Судья Валентина Лиманская назвала подход Генпрокуратуры «формальным», признала бездействие незаконным, как и действия госпожи Емелькиной, и обязала госслужащих надлежащим образом рассмотреть жалобу господина Севастьянова.

Апелляционную жалобу по доверенности от ответчика составляла сотрудница прокуратуры Волгоградской области Татьяна Брежнева. Она указала, что утверждения административного истца основаны лишь на его письменной позиции относительно того, как надзорным органам надлежит исполнять свои обязанности. Ответчик также сослался на приказ генпрокурора РФ, который разрешает не рассматривать обращения граждан, «содержание которых свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры». Переадресация обращения из Генпрокуратуры в региональную автор жалобы объяснила тем, что среди лиц, чьими действиями истец остался недоволен, была помощник прокурора области — давать оценку ее действиям компетентен лишь ее начальник. Кроме того, по версии апеллянта, судом первой инстанции не были установлены «конкретные права и законные интересы, которые нарушены органом прокуратуры и ее должностными лицами, подлежащие восстановлению».

Возражая на жалобу, господин Севастьянов среди прочего упомянул, что ставил «вопрос о проведении служебной проверки в отношении самого прокурора нашей области Костенко Д.А., помимо подчиненного ему сотрудника, о чем Брежнева Т.А. в своей жалобе скромно умалчивает». С его точки зрения, «отмена решения суда первой инстанции позволит… вообще больше никогда не рассматривать никаких обращений, а все поступающие обращения просто на автомате сразу перенаправлять в любой нижестоящий надзорный орган. В этой связи Генеральная прокуратура как надзорный орган полностью утратит свою функцию и фактически должна быть ликвидирована как обременяющая федеральный бюджет бесполезная структура». Кроме того, Алексей Севастьянов попросил суд подготовить для заседания зал, куда смогли бы поместиться слушатели и средства массовой информации.

Господин Севастьянов рассказал «Ъ», что на заседание областного суда пришло 35 человек, однако коллегия по административным делам в составе Ольги Гоношиловой, Екатерины Абакумовой, под председательством Инны Балашовой вынесла определение, в котором отменила решение первой инстанции. Собеседник «Ъ» добавил, что будет подавать жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Никита Маркелов