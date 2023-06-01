Суд рассмотрит дело о мошенничестве на 23 миллиона при капремонте школы и онкодиспансера в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении гендиректора строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при выполнении работ по капитальному ремонту двух объектов социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2020 года фирма подозреваемого получила аванс в размере более 15,5 млн рублей за капремонт МОУ «Средняя школа № 67 Дзержинского района Волгограда». Однако по факту работы на сумму более 5,6 млн рублей не были выполнены. Кроме того, подрядчик не выполнил оплаченные заказчиком работы на сумму более 18 млн рублей по контракту на капремонт фасадов и кровли ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». В результате контракты были расторгнуты, а работы завершены другими исполнителями.

Подозреваемый не признает своей вины и отрицает причинение ущерба заказчикам. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано в Дзержинский районный суд г. Волгограда для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.

Судя по данным с сайта «Госзакупки», региональное ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на капремонт упомянутой школы в марте 2020 года; начальная цена контракта составляла 50,5 млн руб. В апреле чиновники определили поставщика — им стало ООО «Эльмонт», которое подрядилось на работы за 38 млн. Согласно данным портала Kartoteka.ru, руководителем организации на тот момент являлся Александр Волков. В январе 2022 года Арбитражный суд Волгоградской области признал организацию банкротом. На сайте Дзержинского районного суда Волгограда имеется карточка дела в отношении Александра Волкова — оно поступило в суд 1 июня текущего года. Господина Волкова обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Председательствующей на процессе указана судья Наталья Котова.

Дарья Васенина