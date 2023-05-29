Волгоградская область получила 2 миллиарда рублей на развитие АПК

Волгоградская область завершает весеннюю посевную кампанию. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании, регион получил свыше 2 млрд. рублей государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса.

По данным главы региона, весенние работы проводятся на площади 3,3 млн га, из них яровые зерновые и технические культуры занимают 2,9 млн га. Сев яровых выполнен на 100%, технических культур — на 90%. Озимые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии и подкармливаются минеральными удобрениями.

Андрей Бочаров поручил профильному блоку и главам муниципалитетов обеспечить своевременное завершение всех весенних работ по севу культур, защиту урожая от вредителей, в том числе саранчи, а также подготовку к уборочной компании.

Никита Маркелов