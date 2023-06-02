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Старый мост через Волгу отремонтируют в Астрахани

В Астрахани при поддержке ОАО «РЖД» планируют провести капитальный ремонт моста через Волгу, соединяющего правый и левый берег города. Об этом на прошедшем в местном госуниверситете III Международном научном форуме «Каспий 2023: пути устойчивого развития» заявил заместитель начальника Приволжской железной дороги по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев, сообщает ТАСС.

Господин Свечкарев уточнил: запланировано развитие станций Новолесная и Правый берег. В рамках проекта РЖД согласует с чиновниками реконструкцию и капитальный ремонт Старого моста: «Компания готова выделить несколько миллиардов рублей. Сроки выполнения работ будут зависеть от решений администрации области».

Некоторые составляющие уникального моста привезли из Германии, основную часть деталей поставил Воронежский завод.

Дарья Васенина

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