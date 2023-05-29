Саратовский депутат сообщил о начале строительства МКД по нацпроекту без проведения торгов

В Ленинском районе Саратова началось строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья, сообщает в своем Telegram-канале депутат областной думы Денис Буланов (КПРФ).

Парламентарий уточнил, что речь идет о возведении двух МКД на ул. 2-я Степная. 20 мая МКУ «Капитальное строительство» разместило на портале «Госзакупки» соответствующий аукцион № 0360300298223000216. Указанная в карточке стоимость — 577,44 млн руб. Интересен указанный в проекте договора срок выполнения работ — 30 ноября этого года.

«22 мая заказчик принял решение отменить проведение аукциона. Но, судя по фотографии, сделанной на прошлой неделе, строительство дома уже ведется: стоит забор, работает кран и, кажется, даже частично возведен первый этаж», — рассказал политик, уточнив, что им был сделан соответствующий запрос в областную прокуратуру.

Дома, о которых идет речь, предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Их возведение запланировано в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Указанная ответственной за закупку сотрудница МКУ Елена Немцова посоветовала обратиться в отдел закупок. В отделе закупок перенаправили в приемную директора Артема Райкова. Там сообщили, что господина Райкова на месте нет, но вопрос записали.

Дарья Васенина