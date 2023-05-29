В Пензе сменился глава района и начальник управления мэрии

Новым начальником управления транспорта и связи администрации Пензы назначен Александр Савенков, который ранее возглавлял отдел по организации платных муниципальных парковок городского департамента ЖКХ. Он окончил ПГУАС по специальности «Технология транспортных процессов» и работал в различных структурах мэрии с 2015 года.

Его предшественник Артем Садовов перешел на должность исполняющего обязанности главы администрации Октябрьского района. Он также является выпускником ПГУАС по специальности «Организация и безопасность движения». С 2012 года он занимал разные должности в управлении транспорта и связи Пензы.

Бывшая глава Октябрьского района Ольга Сорокина покинула свой пост по собственному желанию.

Никита Маркелов