В суп подмешали убийство

Саратовский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы Лидию Ширяеву. Прокуратура просила на шесть лет меньше. До этого присяжные признали 50летнюю жительницу региона виновной в убийстве дочери и трех внуков. Изначально женщина не признавалась. Спустя семь месяцев после совершения преступления она рассказала обо всем следователям, объяснив свой поступок тяжелым психологическим состоянием из-за смерти супруга и бытовых неурядиц, связанных с оставленными ей тремя внуками и дочерью-инвалидом. На суде она отказалась от своих слов. Адвокат Лидии Ширяевой намерен обжаловать ­приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Светлана Гоголева дала подсудимой на шесть лет больше, чем просила прокуратура

Фото: Саратовский областной суд Судья Светлана Гоголева дала подсудимой на шесть лет больше, чем просила прокуратура

Фото: Саратовский областной суд

Коллегия присяжных признала жительницу Марксовского района Лидию Ширяеву виновной в отравлении дочери-инвалида и троих внуков неустановленным веществом для уничтожения грызунов. Решение о наказании — 19 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год — вынесла судья Саратовского областного суда Светлана Гоголева. Прокуратура в лице Вячеслава Вербина и Петра Тихонова просила 13 лет и три месяца.

В пресс-службе ведомства сообщили: преступление произошло вечером 11 декабря 2021 года в одном из домов в селе Александровка. Дети жили с бабушкой и тетей-инвалидом. Суд установил, что Лидия Ширяева приготовила молочный суп, добавила в него некое вещество и дала получившуюся смесь дочери и внукам.

Прибывшая по вызову бабушки скорая констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. В реанимацию госпитализировали семилетнего мальчика и 23летнюю девушку. Они скончались в течение двух дней.

«Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетних и потерпевшей-инвалида наступила от отравления неустановленным веществом, сопровождавшегося развитием легочно-сердечной и почечно-печеночной недостаточности. Подсудимая понимала, что наступление смерти в результате отравления сопровождается сильными болевыми ощущениями, а, следовательно, осознавала, что своими действиями, направленными на убийство малолетних, а также находившейся в беспомощном состоянии потерпевшей-инвалида, причиняет им особые мучения и страдания»,— говорится в сообщении суда.

Инстанция квалифицировала действия Лидии Ширяевой как убийство, то есть умышленное причинение смерти четырем лицам — троим малолетним, а также потерпевшей, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Судебно-психиатричес­кая экспертиза установила, что Лидия Ширяева не страдает и не страдала каким-либо психическим расстройством, которое могло бы позволить признать ее ­невменяемой.

Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области. Пресс-служба ведомства уточняет, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевших наступила от ­отравления.

Следствие сообщило, что изначально подсудимая Ширяева вела себя спокойно, ни в чем не признавалась и высказывала различные версии произошедшего.

«В первые дни расследования следователями и следователями-криминалистами было изъято множество предметов на месте происшествия, по которым назначены судебные экспертизы: судебно-медицинские, санитарно-эпидемиологические, физико-химические экспертизы и др.»,— говорится в релизе СКР.

В августе 2022 года возникла необходимость проведения дополнительных следственных действий в доме потерпевших и подсудимой. Сотрудники СКР заметили, что женщина волнуется, и пригласили ее на дополнительный допрос, на котором она подробно рассказала о произошедшем. Затем ее показания проверили на месте происшествия. По версии следователей, Лидия Ширяева совершила преступление «из-за личных неприязненных ­отношений».

Пресс-служба регионального СКР опубликовала видеозапись эпизодов следственного эксперимента, на котором подсудимая рассказала, как и почему отравила родственников. Женщина объяснила свое решение тяжелым психологическим состоянием после смерти супруга — пара попала в ДТП.

«Внуки стали шалить сильно, у дочери постоянные приступы — и днем, и ночью. Стала уставать, по мужу тоска.

В бардачке лежала отрава. Спустя девять дней после похорон мужа у меня эта мысль сформировалась. 11 числа готовила ужин. Внуков спросила, что хотят, сказали, что лапшу в молоке. Сварила, попробовала, что макароны готовы. Все заняты были. Ребятишки играли. Я потихоньку вышла, из машины вытащила пакетик и добавила в лапшу, размешала, разлила. Они поели, я собрала, помыла, а остатки лапши выкинула в огород»,— рассказывала Лидия Ширяева. В суде она отказалась от своих слов.

После судебного заседания, по его словам, помогавший семье дальний родственник Лидии Ширяевой заявил, что девушка и дети не были отравлены. По версии мужчины, они страдали ботулизмом и погибли из-за болезни.

Адвокат Лидии Ширяевой Владимир Бурдонов намерен обжаловать приговор в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Решение планируют апеллировать полностью, начиная с вердикта присяжных. Господин Бурдонов уточнил «Ъ», что суд не дал довести до сведения коллегии информацию о том, что в течение семи месяцев Лидия Ширяева молчала.

Дарья Васенина