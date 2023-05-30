Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В суп подмешали убийство

Обвиняемой в отравлении дочери и внуков жительнице Саратовской области дали 19 лет колонии

Саратовский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы Лидию Ширяеву. Прокуратура просила на шесть лет меньше. До этого присяжные признали 50летнюю жительницу региона виновной в убийстве дочери и трех внуков. Изначально женщина не признавалась. Спустя семь месяцев после совершения преступления она рассказала обо всем следователям, объяснив свой поступок тяжелым психологическим состоянием из-за смерти супруга и бытовых неурядиц, связанных с оставленными ей тремя внуками и дочерью-инвалидом. На суде она отказалась от своих слов. Адвокат Лидии Ширяевой намерен обжаловать ­приговор.

Судья Светлана Гоголева дала подсудимой на шесть лет больше, чем просила прокуратура

Судья Светлана Гоголева дала подсудимой на шесть лет больше, чем просила прокуратура

Фото: Саратовский областной суд

Судья Светлана Гоголева дала подсудимой на шесть лет больше, чем просила прокуратура

Фото: Саратовский областной суд

Коллегия присяжных признала жительницу Марксовского района Лидию Ширяеву виновной в отравлении дочери-инвалида и троих внуков неустановленным веществом для уничтожения грызунов. Решение о наказании — 19 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год — вынесла судья Саратовского областного суда Светлана Гоголева. Прокуратура в лице Вячеслава Вербина и Петра Тихонова просила 13 лет и три месяца.

В пресс-службе ведомства сообщили: преступление произошло вечером 11 декабря 2021 года в одном из домов в селе Александровка. Дети жили с бабушкой и тетей-инвалидом. Суд установил, что Лидия Ширяева приготовила молочный суп, добавила в него некое вещество и дала получившуюся смесь дочери и внукам.

Прибывшая по вызову бабушки скорая констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. В реанимацию госпитализировали семилетнего мальчика и 23летнюю девушку. Они скончались в течение двух дней.

«Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетних и потерпевшей-инвалида наступила от отравления неустановленным веществом, сопровождавшегося развитием легочно-сердечной и почечно-печеночной недостаточности. Подсудимая понимала, что наступление смерти в результате отравления сопровождается сильными болевыми ощущениями, а, следовательно, осознавала, что своими действиями, направленными на убийство малолетних, а также находившейся в беспомощном состоянии потерпевшей-инвалида, причиняет им особые мучения и страдания»,— говорится в сообщении суда.

Инстанция квалифицировала действия Лидии Ширяевой как убийство, то есть умышленное причинение смерти четырем лицам — троим малолетним, а также потерпевшей, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Судебно-психиатричес­кая экспертиза установила, что Лидия Ширяева не страдает и не страдала каким-либо психическим расстройством, которое могло бы позволить признать ее ­невменяемой.

Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области. Пресс-служба ведомства уточняет, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевших наступила от ­отравления.

Следствие сообщило, что изначально подсудимая Ширяева вела себя спокойно, ни в чем не признавалась и высказывала различные версии произошедшего.

«В первые дни расследования следователями и следователями-криминалистами было изъято множество предметов на месте происшествия, по которым назначены судебные экспертизы: судебно-медицинские, санитарно-эпидемиологические, физико-химические экспертизы и др.»,— говорится в релизе СКР.

В августе 2022 года возникла необходимость проведения дополнительных следственных действий в доме потерпевших и подсудимой. Сотрудники СКР заметили, что женщина волнуется, и пригласили ее на дополнительный допрос, на котором она подробно рассказала о произошедшем. Затем ее показания проверили на месте происшествия. По версии следователей, Лидия Ширяева совершила преступление «из-за личных неприязненных ­отношений».

Пресс-служба регионального СКР опубликовала видеозапись эпизодов следственного эксперимента, на котором подсудимая рассказала, как и почему отравила родственников. Женщина объяснила свое решение тяжелым психологическим состоянием после смерти супруга — пара попала в ДТП.

«Внуки стали шалить сильно, у дочери постоянные приступы — и днем, и ночью. Стала уставать, по мужу тоска.

В бардачке лежала отрава. Спустя девять дней после похорон мужа у меня эта мысль сформировалась. 11 числа готовила ужин. Внуков спросила, что хотят, сказали, что лапшу в молоке. Сварила, попробовала, что макароны готовы. Все заняты были. Ребятишки играли. Я потихоньку вышла, из машины вытащила пакетик и добавила в лапшу, размешала, разлила. Они поели, я собрала, помыла, а остатки лапши выкинула в огород»,— рассказывала Лидия Ширяева. В суде она отказалась от своих слов.

После судебного заседания, по его словам, помогавший семье дальний родственник Лидии Ширяевой заявил, что девушка и дети не были отравлены. По версии мужчины, они страдали ботулизмом и погибли из-за болезни.

Адвокат Лидии Ширяевой Владимир Бурдонов намерен обжаловать приговор в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Решение планируют апеллировать полностью, начиная с вердикта присяжных. Господин Бурдонов уточнил «Ъ», что суд не дал довести до сведения коллегии информацию о том, что в течение семи месяцев Лидия Ширяева молчала.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...