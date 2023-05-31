В Астраханской области откроют новый завод

В этом году в Астраханской области планируют открыть кормовой завод. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

АО «Рыбные корма» возводит завод по производству кормов для рыб и домашних животных в особой экономической зоне «Лотос». Предприятие намерено вложить в проект порядка 2,5 млрд руб. и создать свыше 100 рабочих мест.

«Цеха уже готовы, сейчас идут пуско-наладочные работы и подключение к сетям газо- и электроснабжения. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году. Сначала завод будет выпускать 25 тысяч тонн кормов в год, после запуска второй линии мощность увеличат в два раза», — пишет глава региона.

Дарья Васенина