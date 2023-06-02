Саратовская мэрия подала в суд на перевозчика автобуса № 90

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова подал иск к перевозчику автобусного маршрута № 90. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о маршруте «Леруа Мерлен — Завод Крекинг». Перевозчиком является ООО ТК «Дилижанс-2» из Кузнецка Пензенской области. По данным kartoteka. ru, компания находится в процессе реорганизации; управляющий — Алексей Витулев.

Администрация намерена отозвать у «Дилижанса-2» лицензию на перевозки по 90-му маршруту. Причиной называют многочисленные нарушения интервалов движения, на которые несколько лет жалуются жители города, и невыполнение компанией требований мэрии по устранению этих нарушений.

Ранее администрация провела проверки, после которых перевозчику вручали претензию об устранении нарушений в течение 30 дней.

Дарья Васенина