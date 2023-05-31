Главы столиц субъектов Средней Волги потеряли позиции в «Рейтинге мэров»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили исследование работы глав столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за апрель-май этого года. Список состоит из 88 пунктов.

«Результаты „Национального рейтинга мэров“ получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — объяснили исследователи. За минувшие три месяца трое из четырех сити-менеджеров городов Средней Волги опустились на несколько строчек.

Выше всех в рейтинге оказался глава Пензы Александр Басенко. Он занял 62-е место (в январе-марте было 59-е). На 69-м расположилась саратовская градоначальница Лада Мокроусова (было 75-е).

«Глава Саратова характеризуется отсутствием конфликтов в органах власти и направленностью на выполнение административно-хозяйственных функций, чего Саратову не хватало в предыдущее время», — считает член городской ОПы Алексей Прокаев.

70-ю строчку занял глава Волгограда Владимир Марченко (было 64-е). На 73-м месте оказался астраханский градоначальник Олег Полумордвинов (было 66-е).

Дарья Васенина