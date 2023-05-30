Саратовский подросток покурил вейп и попал в реанимацию

В Саратове подросток оказался в реанимации, покурив с друзьями вейп. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Господин Костин уточнил, что мальчику 15 лет: «Из анамнеза известно, что ухудшение состояние произошло после курения вейпов в компании знакомых. Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта — дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев».

Молодого человека доставили на скорой в реанимацию ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».

Олег Костин пишет, что подростку диагностировали отек легких: «Сердце и легкие не справляются. Дважды сердце отказывалось работать. Сердце врачи запустили. Сейчас состояние крайней степени тяжести, за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно».

Дарья Васенина