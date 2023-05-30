Рехабу указали на дверь

Строение в Новосоколовогорском поселке Саратова, где расположен частный реабилитационный центр для людей с зависимостями, должно использоваться как жилой дом — это следует из определения Саратовского областного суда. В минувшем феврале в доме нашли завернутого в ковер мертвого постояльца, который скончался от переохлаждения; следователи возбудили уголовное дело на руководителей реабилитационного центра. Владельцы строения уверяют, что уже попросили рехаб съехать, но дали время на поиск нового помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постояльца реабилитационного центра нашли мертвым в ковре

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Постояльца реабилитационного центра нашли мертвым в ковре

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила в силе решение первой инстанции, которая обязала собственника дома, где проходят реабилитацию люди с зависимостями, освободить помещение от реабилитантов. Иск к владельцам дома предъявила прокуратура Волжского района Саратова; исполнение решения суда будет держаться на контроле, следует из пресс-релиза надзорного ведомства. Госслужащие установили, что собственник жилого дома передал его третьему лицу для оказания услуг социально-психологической реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью; однако в ходе проверки обнаружились опасные для жизни и здоровья нарушения требований пожарной безопасности. По версии прокуратуры, «использование жилого дома для оказания реабилитационных услуг противоречит нормам земельного, градостроительного и жилищного законодательства», а также «создает реальную угрозу нарушения прав как самих постояльцев, так и соседей».

Иск к собственникам дома и владельцам рехаба прокурор Волжского района подал еще в сентябре 2022 года. В конце ноября судья Ленинского районного суда Наталья Афанасьева запретила одному из ответчиков индивидуальному предпринимателю Максиму Рыбальченко оказывать услуги по реабилитации на коммерческой основе. Владелицу дома Елену Кислицину обязали использовать дом строго по назначению — как ­жилой.

Елена Кислицина поясняла суду, что сперва сдала дом одному арендатору, который впоследствии заключил договор субаренды с ИП Неволиным. Последний занимался помощью зависимым, но позже уехал — вместо него договор субаренды заключил другой индивидуальный предприниматель, Максим Рыбальченко. Связаться с последним «Ъ» не удалось.

Госпожа Кислицина подтвердила «Ъ», что непосредственного участия в распоряжении домом не принимала. Ее брат Юрий Кислицин рассказал, что уже попросил постояльцев съехать, но дал им время на поиски нового места: «Я попросил покинуть помещение этих людей, они меня попросили дать возможность им найти другой дом. Я к реабилитационному центру в данный момент не имею никакого отношения. Насколько я знаю, они не занимаются никаким там лечением, а просто на волонтерских началах передают свои знания другим таким же бедолагам, какими были в прошлом сами, дабы помочь им вырваться из вот этого болота». Господин Кислицин добавил, что постояльцы обещали привести имущество в порядок перед переездом.

Реабилитационный центр в Волжском районе Саратова оказался в центре внимания СМИ и правоохранительных органов в минувшем марте, когда СУ СК по региону возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением (ч. 3 ст. 127 УК РФ). Поводом стало обнаружение мертвого 25летнего мужчины, завернутого в ковер. Следователи утверждали, что за случившееся несут ответственность владелец рехаба, его помощники и другие постояльцы, которые замотали жертву в ковер, зафиксировали скотчем и вынесли на улицу. Экспертиза установила, что смерть молодого мужчины наступила от переохлаждения; само происшествие датировано 26–27 февраля текущего года. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

9 марта Волжский районный суд отправил 34летнего Дмитрия Кречина, которого следствие назвало руководителем рехаба, под домашний арест; его 30летнему помощнику Антону Мельнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. 16 марта мужчинам предъявили обвинения.

В начале апреля в региональном следственном управлении СК заявили, что шестеро постояльцев реабилитационного центра сообщили о применении к ним насилия.

В ходе рассмотрения гражданского дела ряд свидетелей в районном суде подтвердили, что добровольно принимали помощь, избавляясь от зависимостей, и платили за соответствующие услуги. В какой-то момент их начали удерживать принудительно, а также «заставляли читать молитвы „наркоманов“, на улицу выпускали редко, в туалет, душ и на улицу сопровождали сотрудники центра».

Никита Маркелов