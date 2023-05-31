WSJ: к побегу Усса из Италии причастна сербская преступная группировка

Сыну экс-губернатора Красноярского края Артем Усса помогла сбежать из-под домашнего ареста в Италии сербская преступная группировка, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник. При этом, по словам собеседника издания, сотрудники российских спецслужб не содействовали побегу из-за высокого риска оказаться под наблюдением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

По словам источников WSJ, в ходе побега Артем Усс по меньшей мере один раз менял автомобили и проехал несколько стран по пути в Сербию, откуда он позднее вылетел в Москву.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу США. Минюст Соединенных Штатов обвинил его и еще пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. 27 октября он был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря господина Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 21 марта 2023 года итальянский суд одобрил его экстрадицию в США.

23 марта стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. 4 апреля он сказал, что находится в России. 21 апреля Италия заморозила его активы. Госдеп неофициально обвинил Россию в нарушении суверенитета Италии. Представитель разведки США сообщил Corriere della Sera, что у Вашингтона нет доказательств причастности спецслужб России к побегу господина Усса.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Эрдни Кагалтынов