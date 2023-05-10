Corriere della Sera: у США нет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу Усса из Италии

Представитель разведки США сообщил Corriere della Sera, что у Вашингтона нет имеют доказательств причастности спецслужб России к побегу сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. При этом американский чиновник добавил, что нельзя полностью исключить причастность властей РФ.

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«Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-либо причастность российского правительства, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии»,— сказал неназванный высокопоставленный чиновник итальянскому изданию.

По данным газеты, прокуратура Милана в рамках расследования побега направила запросы в Германию, Сербию и Словению. Итальянские власти проверить несколько номерных знаков автомобилей, так как изучают возможную причастность к побегу господина Усса «четырех-пяти человек славянского происхождения».

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года. 27 октября он был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря господина Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 21 марта 2023 года итальянский суд одобрил его экстрадицию в США. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. 4 апреля Артем Усс сказал, что находится в России. 21 апреля Италия заморозила его активы. Госдеп неофициально обвинил Россию в нарушении суверенитета Италии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Лаура Кеффер