Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс находится в России

Сын Красноярского губернатора Артем Усс рассказал «РИА Новости», что сейчас находится в России. Ранее он сумел сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана, где ожидал экстрадиции в США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

Артем Усс утверждает, что совершил побег «вынужденно» из-за неверия в объективность правосудия в Италии. Он убежден, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться перед США». «Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им»,— сказал господин Усс.

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