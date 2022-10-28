Усса-младшего отмывают от США в России

В борьбу за арестованного в Италии по запросу США сына красноярского губернатора Артема Усса включилась Россия. Его уже объявили в федеральный розыск, а Мещанский райсуд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена по делу о легализации денежных средств. В ближайшее время Генпрокуратура направит на Апеннинский полуостров запрос об экстрадиции Усса-младшего на родину. Впрочем, практика показывает, что предпочтение в таких случаях отдается инициаторам розыска, а не другой участвующей в нем стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

Материалы с ходатайством о заочном аресте Артема Усса по обвинению в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) поступили в Мещанский райсуд Москвы из следственного департамента МВД 27 октября. Рассмотрены они были в тот же день, что с делами такого рода бывает совсем не часто — обычно их откладывают как минимум на пару дней. Да и сам процесс оказался весьма скоротечным. Сообщив суду, что Артем Усс обвиняется в тяжком преступлении, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, следователь попросил суд об аресте фигуранта. В свою очередь, защита настаивала на любой мере пресечения, не связанной с реальным арестом. Адвокат господина Усса Мурат Гаджиболатов отметил, что таковой мог быть, например, домашний арест, тем более что клиенту есть где его отбывать — он зарегистрирован в Москве. Впрочем, учитывая очевидную подоплеку этого дела, сомнения в его исходе вряд ли у кого-то были. Под стражу Артема Усса судья Ирина Горбулина отправила на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции из-за границы.

«Считаю арест незаконным и необоснованным, поскольку причастность Артема Усса к инкриминируемому деянию материалами дела не подтверждается — к вменяемому ему в вину преступлению он не причастен. Решение суда будет обжаловано»,— заявил “Ъ” адвокат Гаджиболатов.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении Усса-младшего было выделено следственным департаментом МВД в отдельное производство два дня назад в связи с розыском фигуранта из расследования, датированного 2020 годом.

Речь в нем идет все о той же легализации денежных средств организованной группой, в которую якобы входил и 40-летний сын губернатора Красноярского края. По данным “Ъ”, вменяемая на данный момент фигурантам в вину сумма составляет несколько десятков миллионов рублей. Легализация, по некоторым данным, осуществлялась благодаря вложению похищенных средств в недвижимость.

Артем Усс действительно одно время занимался в России покупкой и продажей недвижимости — с ноября 2014 по июль 2019 года он владел компанией «Сибирская земля». Также он владеет долей в компании «Сибуголь». В последнее время бизнесмен проживал в основном в Италии, где у него также есть бизнес — пара отелей.

В Милане Усса-младшего по запросу властей США 17 октября и задержали. Как уже рассказывал “Ъ”, за океаном в отношении него и его деловых партнеров выдвинуты обвинения в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и все том же отмывании денег. Как полагают в ФБР, все махинации осуществлялись через специально созданную для этих целей немецкую компанию NDA GmbH. Ее совладельцем помимо Усса-младшего является Юрий Орехов, которого задержали одновременно с компаньоном, но в Германии. Еще трое их предполагаемых сообщников, фирмы которых сотрудничали с российским оборонным комплексом и в обход санкций получали через компанию Усса-младшего из США продукцию военного назначения, находятся в России, а один даже под арестом за мошенничество.

По делу об экстрадиции Артема Усса в Италии уже состоялось одно заседание. На нем россиянин заявил, что отказывается от добровольной экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Теперь Усса-младшего у американцев попытается перехватить Россия. Очевидно, что именно для того, чтобы добиться экстрадиции на родину, в спешном порядке в отношении бизнесмена и возбудили уголовное дело, а его арест санкционировал суд.

В ближайшее время Артема Усса объявят в международный розыск, после чего Генпрокуратура направит в Италию материалы с запросом о его выдаче. Добровольно согласившись с экстрадицией на родину, бизнесмен сэкономит деньги итальянских налогоплательщиков, что должен учесть суд.

Отметим, что как минимум одна подобная история в споре с США уже завершилась победой российской стороны. В 2016 году в Венгрии по запросу американских властей были задержаны проживавшие в этой стране отец и сын Любишины. В Будапеште они владели магазином Pilis Defense Systems Kft, торговавшим списанным советским вооружением. Обоих обвинили в попытке продажи ПЗРК агентам спецслужбы США.

Пока оба находились под предэкстрадиционным арестом, в Венгрию поступил запрос на их выдачу — из Генпрокуратуры РФ. Из представленных материалов следовало, что на родине СКР и ФСБ они обвиняются в незаконном обороте оружия и покушении на контрабанду оружия (ч. 3 ст. 222 и ст. 30 и ч. 2 ст. 261.1 УК РФ).

В итоге запрос американцев венгры отклонили, отправив господ Любишиных на родину, благодаря чему им удалось избежать судьбы Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний срок по похожему обвинению.

Любишина-старшего в России приговорили к сроку, который он уже отсидел под следствием и в ожидании экстрадиции, а дело его сына и вовсе было прекращено.

После этой истории России, как правило, отказывали в выдаче фигурантов уголовных дел, на которых претендовали американцы.

Олег Рубникович