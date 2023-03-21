Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артема Усса

Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в США, где его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Адвокат господина Усса сообщил, что обжалует решение итальянского суда, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд»,— сообщил один из адвокатов Артема Усса.

Помимо США экстрадиции господина Усса собиралось требовать МВД РФ.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти считают его виновным в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

25 октября во время заседания в Апелляционном суде в Милане господин Усс отверг свою вину. По его словам, последний раз он был в США в 14 лет.

27 октября 2022 года Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. 28 октября господина Усса объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана.

16 января господин Усс в ходе судебного заседания в Милане попросил об экстрадиции в Россию.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».