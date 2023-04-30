Госдеп США неофициально обвинил Россию в нарушении суверенитета Италии из-за побега Усса

Неназванный представитель Госдепа в разговоре с Corriere della Sera заявил, что США были разочарованы побегом сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста с виллы под Миланом в Москву. По его словам, Россия нарушила суверенитет Италии в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

«Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на произошедшее»,— сказал представитель Госдепа.

Инцидент он назвал прискорбным. При этом добавил, что американская сторона благодарна Италии за инициирование расследования с целью разобраться в обстоятельствах побега Артема Усса. По словам неназванного чиновника, США «воодушевлены» решительностью Италии, в том числе блокировкой активов россиянина: речь идет о заморозке 40,1% капитала в компании Luxury Sardinia, виллы под Миланом, где он отбывал домашний арест, и €160 тыс. на счете в банке.

Артем Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Он обвиняется в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Соединенные Штаты запросили его экстрадицию, Италия ее одобрила. В декабре итальянский суд перевел Артема Усса под домашний арест. 23 марта стало известно, что он сломал свой электронный браслет и сбежал. 4 апреля Артем Усс сообщил, что находится в России.

В Италии проводится расследование в отношении судей, которые принимали решение о переводе Артема Усса под домашний арест. Итальянские СМИ отмечали, что Соединенные Штаты неоднократно предупреждали своих коллег о риске побега Артема Усса в Россию.

РФ также запрашивала его экстрадицию. МВД объявило его в федеральный розыск, а 27 октября 2022 года он был заочно арестован. Однако после возвращения Артема Усса, добровольно явившегося в МВД, его отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее — в материале «Ъ» «От ФБР ушел, а в МВД пришел».

Лусине Баласян