Италия заморозила активы Артема Усса

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал указ о заморозке активов сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса. Заблокирована его 40,1% капитала в компании Luxury Sardinia, вилла под Миланом, где он отбывал домашний арест, и €160 тыс. на счете в банке, пишет Corriere della Sera.

Указ о заморозке активов подписан в соответствии с законом 2007 года о предотвращении и подавлении финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности.

Артем Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Он обвиняется в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег. В декабре россиянин был переведен под домашний арест, откуда ему весной 2023 года удалось сбежать в Россию.

Подробнее о побеге — в материале «Ъ» «От ФБР ушел, а в МВД пришел».

Леонид Уварчев