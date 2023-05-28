Главные новости к утру 28 мая

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей

Кевин Маккарти достигли «принципиальных договоренностей» о потолке госдолга. Демократ заявил о предотвращении дефолта и компромиссах, республиканец анонсировал «историческое» сокращение расходов.

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Он один из самых успешных художников родом из СССР, возглавлял рейтинг самых дорогих из ныне живущих российских художников.

Повелитель мусора Что мы знаем об Илье Кабакове Читать далее

В Краснодарском крае сорвана атака беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод. Объекты НПЗ не повреждены, никто не пострадал.

В Киеве произошло несколько серий взрывов. Воздушная тревога ночью действовала в большинстве украинских регионов.

Американский сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США. Он сказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.

Фильм «Траектория падения» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Лучшим актером признан Кодзи Якусё («Прекрасные дни», Япония, Германия), лучшей актрисой — Мерве Диздар («О сухой траве», Турция).

ПСЖ досрочно обеспечил себе титул чемпиона Франции по футболу. Лионель Месси забил гол и побил рекорд Криштиану Роналду по числу забитых мячей в топ-лигах Европы. Титул чемпиона Франции стал для аргентинца 43-м трофеем в карьере — по этому показателю он повторил рекорд бразильца Дани Алвеса.