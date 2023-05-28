Главные новости к утру 28 мая

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей
Кевин Маккарти достигли «принципиальных договоренностей» о потолке госдолга. Демократ заявил о предотвращении дефолта и компромиссах, республиканец анонсировал «историческое» сокращение расходов.
Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Он один из самых успешных художников родом из СССР, возглавлял рейтинг самых дорогих из ныне живущих российских художников.
Повелитель мусора
Что мы знаем об Илье Кабакове
В Краснодарском крае сорвана атака беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод. Объекты НПЗ не повреждены, никто не пострадал.
В Киеве произошло несколько серий взрывов. Воздушная тревога ночью действовала в большинстве украинских регионов.
Американский сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США. Он сказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.
Фильм «Траектория падения» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Лучшим актером признан Кодзи Якусё («Прекрасные дни», Япония, Германия), лучшей актрисой — Мерве Диздар («О сухой траве», Турция).
ПСЖ досрочно обеспечил себе титул чемпиона Франции по футболу. Лионель Месси забил гол и побил рекорд Криштиану Роналду по числу забитых мячей в топ-лигах Европы. Титул чемпиона Франции стал для аргентинца 43-м трофеем в карьере — по этому показателю он повторил рекорд бразильца Дани Алвеса.