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Коммерсантъ FM
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Лионель Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев

Аргентинский футболист Лионель Месси после победы клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в чемпионате Франции получил 43-й трофей в профессиональной карьере. По этому показателю он повторил рекорд бразильца Дани Алвеса, который ранее считался самым титулованным футболистом в истории. Кроме того, Месси обошел Криштиану Роналду и установил рекорд по числу голов в топ-лигах Европы.

ПСЖ досрочно обеспечил себе чемпионство после ничьи со «Страсбуром» (1:1). Гол за ПСЖ забил Месси. Для аргентинца забитый мяч стал 496-м в европейских чемпионатах за 577 матчей. Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср», забил в пяти ведущих первенствах Европы 495 мячей за 626 матчей. Ранее он держал рекорд по этому показателю.

35-летний Лионель Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 2022 года. Перешел в ПСЖ летом 2021 года. До этого, с 2003 года, играл за «Барселону».

О возможном переходе футболиста в клуб из Саудовской Аравии «Лионеля Месси поманил Ближний Восток».

Леонид Уварчев

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