Умер художник Илья Кабаков

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. Причина смерти не уточняется.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки»,— говорится в сообщении фонда в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Господин Кабаков умер в окружении близких 27 мая. Семья намерена провести частную похоронную службу. Через несколько недель состоится публичная поминальная служба.

Илья Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске (сейчас — Днепр Днепропетровской области Украины). С 1988 года жил в Нью-Йорке. Автор серии «10 персонажей», инсталляций «Красный вагон», «Случай в музее» и других. Господина Кабакова называют одним из самых успешных художников родом из СССР, одной из главных фигур московского концептуализма, изобретателем «тотальной инсталляции». При жизни возглавлял рейтинг самых дорогих из ныне живущих российских художников The Art Newspaper Russia. Его работа «Жук» 1982 года была продана в 2008 году за $5,8 млн.

Леонид Уварчев