Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Саудовская Аравия и Новый банк развития БРИКС ведут переговоры о присоединении Эр-Рияда. Он может стать девятым членом организации

Новый банк развития заявил Financial Times, что придает большое значение Саудовской Аравии и ведет с ней «компетентный диалог». Отмечается, что положительное решение по этому вопросу приведет к укреплению связей между членами банка, который создали крупнейшие развивающиеся экономики мира в качестве «альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада».

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Новый банк развития начал работать в 2015 году. Его задача — финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития стран БРИКС. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Леонид Уварчев