Байден и Маккарти достигли «принципиальных договоренностей» по госдолгу

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти достигли «принципиальных договоренностей» о потолке госдолга, сообщили источники Reuters, Associated Press и ряда других американских СМИ. Утверждается, что решение было принято в ходе вечернего телефонного разговора. Позднее информацию подтвердил господин Маккарти.

Как пишет AP, с учетом того, что контуры сделки уже обозначены, пакет законодательных изменений может быть составлен и передан Палате представителей, а затем Сенату в начале следующей недели. Господин Байден обсуждал ход переговоров также с демократами, которые контролируют Сенат.

Минфин ожидает, что, если стороны не придут к соглашению о повышении госдолга, то США не смогут заплатить по обязательством уже 5 июня. Министр Джанет Йеллен призывала не тянуть с решением из-за риска дефолта.

Переговоры ранее проводили президент-демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. В понедельник, 22 мая, они говорили о продуктивном диалоге. Республиканская партия, которая контролирует нижнюю палату Конгресса отказывалась повышать потолок госдолга без сокращения расходов американской администрацией.

Леонид Уварчев