Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 04:05

Байден и Маккарти достигли «принципиальных договоренностей» по госдолгу

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти достигли «принципиальных договоренностей» о потолке госдолга, сообщили источники Reuters, Associated Press и ряда других американских СМИ. Утверждается, что решение было принято в ходе вечернего телефонного разговора. Позднее информацию подтвердил господин Маккарти.

Как пишет AP, с учетом того, что контуры сделки уже обозначены, пакет законодательных изменений может быть составлен и передан Палате представителей, а затем Сенату в начале следующей недели. Господин Байден обсуждал ход переговоров также с демократами, которые контролируют Сенат.

Минфин ожидает, что, если стороны не придут к соглашению о повышении госдолга, то США не смогут заплатить по обязательством уже 5 июня. Министр Джанет Йеллен призывала не тянуть с решением из-за риска дефолта.

Переговоры ранее проводили президент-демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. В понедельник, 22 мая, они говорили о продуктивном диалоге. Республиканская партия, которая контролирует нижнюю палату Конгресса отказывалась повышать потолок госдолга без сокращения расходов американской администрацией.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...