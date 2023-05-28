Американский сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм заявил, что смерть россиян является удачной тратой американских денег. Республиканец сказал об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видео опубликовала пресс-служба украинского лидера.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно»,— сказал господин Грэм.

Сенатор не в первый раз выступает с резкими выражениями насчет России. Так, в марте 2022 года он призывал убить президента РФ Владимира Путина. Кремль тогда заявлял, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума». Белый дом не поддерживал высказывание господина Грэма и заявлял, что США не выступают за смену режима.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Цыплят по Остину считают».

Леонид Уварчев