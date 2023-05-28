В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Воздушная тревога действует в центральной, северной и западной части Украины, в том числе в Киеве, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Информация опубликована на официальной карте оповещений.

О взрывах в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, работают средства противовоздушной обороны. Взрывы произошли со стороны Житомирского направления, туда отправились оперативные службы.

Киевская областная военная администрация в Telegram также сообщила о работе ПВО. Власти призвали не фотографировать происходящее и находиться в укрытиях.

В последние недели в Киеве и других городах участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года, 16 мая — «об исключительной по плотности» атаке.