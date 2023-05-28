Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Киеве произошли взрывы

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Воздушная тревога действует в центральной, северной и западной части Украины, в том числе в Киеве, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Информация опубликована на официальной карте оповещений.

О взрывах в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, работают средства противовоздушной обороны. Взрывы произошли со стороны Житомирского направления, туда отправились оперативные службы.

Киевская областная военная администрация в Telegram также сообщила о работе ПВО. Власти призвали не фотографировать происходящее и находиться в укрытиях.

В последние недели в Киеве и других городах участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года, 16 мая — «об исключительной по плотности» атаке.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...