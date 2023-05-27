Фильм «Траектория падения» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Фильм «Траектория падения» французского режиссера Жюстин Трие получил Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Жюстин Трие (справа) после получения Золотой пальмовой ветви от актрисы Джейн Фонды

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Режиссер Жюстин Трие (справа) после получения Золотой пальмовой ветви от актрисы Джейн Фонды

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Награды в других номинациях получили:

Лучшая мужская роль — японский актер Кодзи Якусё («Прекрасные дни», Япония, Германия).

Лучшая женская роль — турецкая актриса Мерве Диздар («О сухой траве», Турция).

Гран-при — картина «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера.

Приз жюри — картина «Мертвые листья» режиссера Аки Каурисмяки (Финляндия).

Лучший режиссер — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана», Франция).

Лучший сценарий — Юдзи Сакамото («Монстр», Япония).

Фильм «Траектория падения» рассказывает историю немецкой писательницы, которую арестовали после загадочной смерти мужа — он выпал из окна. Единственный свидетель по делу — ее незрячий сын, который начинает сомневаться в невиновности матери. Главную роль в фильме сыграла Сандра Хюллер. Жюстин Трие сняла фильмы «В постели с Викторией» (номинирован на французскую национальную кинопремию «Сезар» в пяти категориях) и «Соблазн».

20 лучших фильмов Каннского фестиваля — в подборке «Ъ».

Анастасия Ларина