Фильм «Траектория падения» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Фильм «Траектория падения» французского режиссера Жюстин Трие получил Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Режиссер Жюстин Трие (справа) после получения Золотой пальмовой ветви от актрисы Джейн Фонды
Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters
Награды в других номинациях получили:
- Лучшая мужская роль — японский актер Кодзи Якусё («Прекрасные дни», Япония, Германия).
- Лучшая женская роль — турецкая актриса Мерве Диздар («О сухой траве», Турция).
- Гран-при — картина «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера.
- Приз жюри — картина «Мертвые листья» режиссера Аки Каурисмяки (Финляндия).
- Лучший режиссер — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана», Франция).
- Лучший сценарий — Юдзи Сакамото («Монстр», Япония).
Фильм «Траектория падения» рассказывает историю немецкой писательницы, которую арестовали после загадочной смерти мужа — он выпал из окна. Единственный свидетель по делу — ее незрячий сын, который начинает сомневаться в невиновности матери. Главную роль в фильме сыграла Сандра Хюллер. Жюстин Трие сняла фильмы «В постели с Викторией» (номинирован на французскую национальную кинопремию «Сезар» в пяти категориях) и «Соблазн».
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