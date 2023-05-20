«Спорт-Экспресс»: Костомарова планируют выписать из больницы в конце мая

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду 46-летнего Романа Костомарова выпишут из клиники «Коммунарка» в конце мая, если последний этап лечения пройдет по плану, сообщает «Спорт-Экспресс» (СЭ) со ссылкой на источник. Фигурист находится в больнице с января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Роман Костомаров Роман Костомаров

Фото: Роман Костомаров

По словам собеседника издания, господин Костомаров в первое время был сложным пациентом, к которому трудно было найти подход. Врачи сомневались, что фигурист сможет полностью психологически восстановиться, передает СЭ.

Сейчас господин Костомаров, как выразился источник, перестал «капризничать», ему намного лучше и он находится в хорошем настроении благодаря консультациям с психологом.

В настоящее время фигурист регулярно посещает занятия, с ним активно занимаются в палате реанимации, заявил собеседник газеты. Он сообщил, что олимпийский чемпион сейчас готовится к протезированию с помощью мышечных тренировок.

10 января сообщалось, что господин Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале СМИ начали писать о том, что ему проводят ампутации. Тогда же в «Коммунарке» сообщили об улучшении состояния Романа Костомарова. Затем СМИ писали о его проблеме с сосудами головного мозга, втором инсульте и о медикаментозном сне.

8 мая господин Костомаров опубликовал первый после госпитализации в январе пост в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). О том, что конкретно происходит с его здоровьем, господин Костомаров не сообщил, отметив лишь, что попал в «сложнейшую ситуацию», а врачи «вытащили его с того света». Пост Роман Костомаров сопроводил фотографией выше груди в темно-серой толстовке с надписью: «Без комментариев».

Эрдни Кагалтынов