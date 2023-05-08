Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду 46-летний Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации в январе пост в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). О том, что конкретно происходит с его здоровьем, господин Костомаров не сообщил, отметив лишь, что попал в «сложнейшую ситуацию», а врачи «вытащили его с того света». Пост Роман Костомаров сопроводил фотографией выше груди в темно-серой толстовке с надписью: «Без комментариев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Костомаров Фото: Роман Костомаров

«Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. … Впереди много тяжелой работы над собой…»,— написал господин Костомаров, поблагодарив всех за участие.

О том, что происходит с фигуристом, в основном писали СМИ со ссылкой на источники, а также рассказывали его знакомые. Официальной информации о состоянии Романа Костомарова почти не поступало.

10 января сообщалось, что господин Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале СМИ начали писать о том, что ему проводят ампутации. Тогда же в «Коммунарке» сообщили об улучшении состояния Романа Костомарова. Затем СМИ писали о его проблеме с сосудами головного мозга, втором инсульте и о медикаментозном сне.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров выиграл Олимпиаду в Турине, дважды становился чемпионом мира (2004, 2005), трижды выигрывал чемпионаты Европы (2004, 2005, 2006). Трехкратный чемпион России. В январе этого года выступал в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Мария Федотова