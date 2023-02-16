В «Коммунарке» рассказали об улучшении состояния Костомарова

Медики отмечают улучшение состояния фигуриста Романа Костомарова, проходящего лечение в клинике «Коммунарка». По словам главврача больницы Дениса Проценко, ситуация может измениться в худшую сторону и делать положительные прогнозы еще рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек… Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться»,— сказал господин Проценко «Аргументам и фактам».

Лечением спортсмена, попавшего в реанимацию с пневмонией 10 января, занимается большая команда медиков. По информации СМИ, из-за последствий COVID-19 врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук.

Андрей Сапожников