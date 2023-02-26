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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Роман Костомаров выходит из медикаментозного сна

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга. По информации источников ТАСС, состояние фигуриста стабильное.

Роман Костомаров

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время»,— сообщил источник.

10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, из-за сепсиса на фоне коронавирусной инфекции врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук. 16 февраля главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние господина Костомарова улучшилось.Также СМИ писали, что фигурист перенес два инсульта.

Роману Костомарову 45 лет. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они дважды становились чемпионами мира и трижды — чемпионами Европы.

Лусине Баласян

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