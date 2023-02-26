ТАСС: Роман Костомаров выходит из медикаментозного сна

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга. По информации источников ТАСС, состояние фигуриста стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время»,— сообщил источник.

10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, из-за сепсиса на фоне коронавирусной инфекции врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук. 16 февраля главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние господина Костомарова улучшилось.Также СМИ писали, что фигурист перенес два инсульта.

Роману Костомарову 45 лет. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они дважды становились чемпионами мира и трижды — чемпионами Европы.

Лусине Баласян