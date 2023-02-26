ТАСС: Роман Костомаров выходит из медикаментозного сна

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга. По информации источников ТАСС, состояние фигуриста стабильное.
Роман Костомаров
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время»,— сообщил источник.
10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, из-за сепсиса на фоне коронавирусной инфекции врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук. 16 февраля главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние господина Костомарова улучшилось.Также СМИ писали, что фигурист перенес два инсульта.
Роману Костомарову 45 лет. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они дважды становились чемпионами мира и трижды — чемпионами Европы.