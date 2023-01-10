Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Фигурист Роман Костомаров госпитализирован с пневмонией. Сейчас он находится в реанимации, сообщил его коллега Илья Авербух.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония»,— рассказал ТАСС господин Авербух.

45-летний Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они также дважды становились чемпионами мира (2004, 2005) и трижды выигрывали чемпионаты Европы (2004, 2005, 2006). Трехкратный чемпион России. В январе выступал в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Лаура Кеффер