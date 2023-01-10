Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Фигурист Роман Костомаров госпитализирован с пневмонией. Сейчас он находится в реанимации, сообщил его коллега Илья Авербух.

Роман Костомаров

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония»,— рассказал ТАСС господин Авербух.

45-летний Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они также дважды становились чемпионами мира (2004, 2005) и трижды выигрывали чемпионаты Европы (2004, 2005, 2006). Трехкратный чемпион России. В январе выступал в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...