ТАСС: Костомаров находится в стабильном состоянии после проблем с сосудами мозга

Врачам удалось стабилизировать состояние фигуриста Романа Костомарова, сообщил ТАСС. Ранее сегодня, 20 февраля, «РИА Новости» сообщало, что у спортсмена поражена часть мозга, вследствие кровоизлияния образовалась гематома, а сам он находится в крайне тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии»,— сказал собеседник ТАСС.

10 января олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, из-за сепсиса на фоне коронавирусной инфекции врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук. 16 февраля главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние господина Костомарова улучшилось. При этом он отметил, что ситуация может измениться в худшую сторону.

Милена Костерева