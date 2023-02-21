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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Костомаров перенес второй инсульт

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес второе кровоизлияние в мозг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Ранее, по данным СМИ, спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук.

Роман Костомаров

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Кровоизлияние случилось во второй раз. Состояние тяжелое»,— сказал собеседник агентства.

Фигурист попал в реанимацию 10 января, на следующий день он был переведен в «Коммунарку». Причиной госпитализации спортсмена, по словам его коллеги Ильи Авербуха, стала пневмония.

Роману Костомарову 45 лет. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они дважды становились чемпионами мира и трижды — чемпионами Европы.

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