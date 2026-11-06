В России увеличили число автомобильных пунктов пропуска по электронной визе

Сейчас виза действует 120 суток со дня оформления. При этом находиться в России по ней можно не более 30 дней с момента въезда в страну. Такой формат позволяет въезжать только в некоторых пунктах пропуска через государственную границу РФ, список которых ранее определило правительство.