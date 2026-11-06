В России увеличили число автомобильных пунктов пропуска по электронной визе
В перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию по единой электронной визе, добавлен пункт «Пограничный» в Приморском крае. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
2 ноября МИД России сообщил о разработке законопроекта, согласно которому срок действия электронных виз для иностранных граждан будет составлять 45 суток. Столько же иностранцам можно будет пребывать в стране. Изменения также предполагают, что въезд в страну будет возможен через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.
Сейчас виза действует 120 суток со дня оформления. При этом находиться в России по ней можно не более 30 дней с момента въезда в страну. Такой формат позволяет въезжать только в некоторых пунктах пропуска через государственную границу РФ, список которых ранее определило правительство.
Электронная виза дает право на въезд в Россию для туризма, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.