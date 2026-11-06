Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива»

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда сыграла 156 матчей, в которых одержала 74 победы при 38 ничьих и 44 поражениях. Команда завоевала бронзу РПЛ в сезоне-2025/2026.