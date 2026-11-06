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СпортФутбол

Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива»

Михаил Галактионов досрочно покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотива». Об этом сообщил председатель совета директоров ФК Юрий Нагорных после проигрыша команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.
Михаил Галактионов

Михаил Галактионов

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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«Хотел бы поблагодарить его за четыре года работы в клубе. Были яркие победы и досадные поражения. На этом этапе приняли решение сотрудничество прекратить», — заявил Юрий Нагорных (цитата по ТАСС). «Мы очень разочарованы результатом. Такого не заслуживают ни болельщики, ни клуб. Безусловно, команда хотела победить»,— сказал Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча.
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда сыграла 156 матчей, в которых одержала 74 победы при 38 ничьих и 44 поражениях. Команда завоевала бронзу РПЛ в сезоне-2025/2026.
В стартовом матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле проиграл «Рубину» — 0:1. Единственный гол на 71-й минуте забил защитник «Рубина» Егор Тесленко.
Подробнее — в материале «Ъ» «Железнодорожники проиграли на прощание».
«Локомотив»