Акции «Полюса» и Polymetal снижаются на Мосбирже на фоне попадания компаний под санкции США

Акции российской золотобывающей компании «Полюс» снизились на Мосбирже на 2,5% после ее попадания под санкции США. Кроме того, на 9% снижается стоимость акций российской горнорудной компании Polymetal.

Согласно данным торгов на Мосбирже, по состоянию на 19:22 мск акции «Полюса» снижаются на 2,59% — до 10 077 руб. за бумагу, акции Polymetal снизились на 9,04% — до 595 руб. за акцию.

Обе компании сегодня, 19 мая, были включены Министерством финансов США в санкционный список. Кроме того, под санкции попал генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков, а также ряд дочерних компаний золотодобытчика — ООО «УК Полюс», АО «Полюс Красноярск», ЗАО «Полюс Алдан», ООО «Полюс Сервис», ПАО «Полюс». В самих компаниях введенные ограничения пока не прокомментировали.

Александр Кислов