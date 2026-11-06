Михаил Галактионов избежал вылета из премьер-лиги

О «досрочном прекращении контракта» с Михаилом Галактионовым председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил вскоре после окончания состоявшегося в пятницу, 6 ноября, матча 14-го тура чемпионата России. В нем московская команда на своем поле уступила «Рубину» — 0:1. Это поражение идеально вписалось в общую удивительно мрачную для нее картину сезона. По ходу его «Локомотив» совершенно не похож на клуб, который весной завоевал бронзу первенства. В чемпионате страны он, набрав всего 11 очков, опустился уже на 15-е — предпоследнее — место, то есть в «зону вылета» из высшего дивизиона. Ниже железнодорожников в таблице только «Факел». Пятничная встреча продлила их серию без побед в турнире до четырех матчей, а серию проигрышей — до трех. В них они умудрились не забить ни единого гола «Ростову», «Спартаку» и «Рубину». Из Кубка России «Локомотив» уже успел вылететь даже до завершения группового раунда: в своем квартете, имея в активе три очка, он в заключительном туре не сможет подняться с низшей строчки хотя бы чуть-чуть повыше. Таким печальным вышло окончание работы в знаменитом клубе тренера, еще недавно выглядевшего идеально подходящей ему фигурой.