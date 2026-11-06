Михаил Галактионов избежал вылета из премьер-лиги
После поражения от «Рубина» «Локомотив» расстался с главным тренером
Московский «Локомотив» после проигрыша в матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Рубину» — 0:1, опустившего бронзового призера предыдущего первенства в «зону вылета», расстался с главным тренером Михаилом Галактионовым. Впрочем, наставник, трудившийся в клубе с 2022 года, в любом случае не выглядит основной причиной катастрофического падения гранда. После продажи целого ряда лидеров он совершенно не похож не себя самого образца прошлых сезонов.
О «досрочном прекращении контракта» с Михаилом Галактионовым председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил вскоре после окончания состоявшегося в пятницу, 6 ноября, матча 14-го тура чемпионата России. В нем московская команда на своем поле уступила «Рубину» — 0:1. Это поражение идеально вписалось в общую удивительно мрачную для нее картину сезона. По ходу его «Локомотив» совершенно не похож на клуб, который весной завоевал бронзу первенства. В чемпионате страны он, набрав всего 11 очков, опустился уже на 15-е — предпоследнее — место, то есть в «зону вылета» из высшего дивизиона. Ниже железнодорожников в таблице только «Факел». Пятничная встреча продлила их серию без побед в турнире до четырех матчей, а серию проигрышей — до трех. В них они умудрились не забить ни единого гола «Ростову», «Спартаку» и «Рубину». Из Кубка России «Локомотив» уже успел вылететь даже до завершения группового раунда: в своем квартете, имея в активе три очка, он в заключительном туре не сможет подняться с низшей строчки хотя бы чуть-чуть повыше. Таким печальным вышло окончание работы в знаменитом клубе тренера, еще недавно выглядевшего идеально подходящей ему фигурой.
Михаил Галактионов появился в «Локомотиве» в ноябре 2022 года. Молодой (ему не было еще и 40), с небогатым опытом специалист, которого переманили из «Нижнего Новгорода», стал в итоге важным элементом неординарного для российского футбола проекта. «Локомотив» первым из отечественных грандов выбрал стратегию развития, предусматривающую отказ от по-настоящему дорогих трат, и свел к минимуму присутствие в составе легионеров. В клубе сделали ставку на развитие игроков из России, в том числе совсем юных, и следование передовым тактическим трендам. Борьбу за чемпионский титул такой подход не обеспечил, но по крайней мере достойные статуса результаты «Локомотив» показывал и в «режиме экономии». В двух сезонах, предшествовавших своему бронзовому взлету, он был близок к наградам чемпионата, финишировав на четвертой и шестой позициях.
Стабильность, однако, не застраховала его от радикальных кадровых перемен. С отвечавшим за реализацию стратегии генеральным директором Владимиром Леонченко «Локомотив» попрощался еще осенью прошлого года, хотя в тот момент, когда он уступал свой пост Борису Ротенбергу, казался готовым сражаться даже за золото. А после окончания удачного сезона клуб внезапно продал или отпустил в другие команды большинство своих лидеров. Алексей Батраков, самый многообещающий российский футболист, сейчас блистает в турецком «Галатасарае». Артем Карпукас является стержневым звеном полузащиты лидирующего в чемпионате России «Зенита». Данил Пруцев выступает за «Спартак», а Дмитрий Воробьев — за «Краснодар». Эти клубы тоже входят в перечень тех, которые, в отличие от железнодорожников, сейчас нацеливаются на престижные призы.
«Локомотиву» же, судя по всему, придется в ближайшие месяцы думать о том, как выжить в премьер-лиге. Уже с новым тренером. Разные источники называли кандидатами на освободившуюся должность Станислава Черчесова, Дмитрия Хохлова, Марцела Личку, Владимира Федотова, Курбана Бердыева, Сергея Игнашевича и еще ряд наставников.