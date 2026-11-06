Минфин США ввел санкции против восьми канадских обменников за связи с Ираном
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список восемь финансовых и обменных компаний, зарегистрированных в Канаде. Их обвиняют в сотрудничестве с Ираном.
Санкции ввели против компаний BC Ltd, Ontario Ltd, B Galaxy Inc, CCC Inc, Darvish Exchange, Diverse Trade Inc, Nia Nations Currency Ltd и Top PC Technician Inc. Фирмы занимаются услугами в сфере обмена валют, денежных переводов и операций с криптовалютами. Минфин США включил в санкционный список как реквизиты канадских фирм, так и принадлежащие им кошельки TRX.
Попадание в санкционный список влечет за собой блокировку любых активов под юрисдикцией США, а также запрет на сделки с этими фирмами для американских граждан и юридических лиц