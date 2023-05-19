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Коммерсантъ FM
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США ввели экспортные ограничения против 70 компаний из России, Киргизии и Армении

США ввели новые экспортные ограничения против России, под них попали так же якобы связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. Новые ограничения касаются в том числе казанского порохового завода, концерна «Аврора», тульского машиностроительного завода, следует из заявления Минторга США (.pdf).

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии»,— отмечается в официальном заявлении ведомства.

Кроме того. США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.

Новость дополняется.

Александр Кислов

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