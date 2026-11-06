FT: в Европе обеспокоены из-за заявления США о новой архитектуре безопасности
Власти европейских стран встревожены заявлением американской администрации о том, что США вместе с Россией работают над новой структурой безопасности в Европе для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Накануне спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские власти работают над созданием новой архитектуры безопасности, необходимой для завершения конфликта на Украине.
Один из собеседников FT назвал слова Джареда Кушнера «полной неожиданностью». «Европейский союз будет сам принимать решения по вопросам, которые влияют на его безопасность»,— сказал газете представитель Европейской комиссии.
«Никаких параллельных переговоров о европейской безопасности не будет, пока война не закончится»,— добавил источник FT. Другой собеседник издания считает, что США этими заявлениями хотели показать прогресс перед переговорами с Россией и Украиной в Абу-Даби.