США решили снять санкции с основателя IBS Group Карачинского

Министерство финансов США сообщило о снятии санкций с российского бизнесмена, основателя одной из крупнейших отечественных IT-компаний IBS Group Анатолия Карачинского. Он был включен в санкционный список в апреле прошлого года как член наблюдательного совета банка «Открытие», однако в декабре покинул эту структуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Официально причины исключения господина Карачинского из американского санкционного списка не озвучиваются.

Анатолий Карачинский был внесен властями США в санкционный список как член совета директоров российского банка «Открытие», который также находится под санкциями. Американский Минфин отмечал, что бизнесмен попал под санкции за «обход или помощь в обходе» ранее введенных ограничений в отношении РФ.

26 декабря 2022 года господин Карачинский официально покинул наблюдательный совет «Открытия». В финорганизации тогда заявляли, что причиной этого стало «личное заявление» бизнесмена.

До апреля прошлого года предприниматель был основным владельцем IBS Group. Сейчас он позиционирует себя лишь как основатель этой компании, принадлежащие Карачинскому акции были переданы операционному менеджменту IBS Group, также бизнесмен вышел и из совета директоров компании.

По информации Forbes, в 2021 году Анатолий Карачинский занял 149-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $800 млн. В 2022 и 2023 года его фамилии в рейтингах богатейших российских бизнесменов не значилось. Он также является одним из основателей швейцарского разработчика программного обеспечения Luxoft.

Александр Кислов