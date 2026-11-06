WSJ: хуситы начали контролировать трафик судов в Красном море

Заявки обрабатывает Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) хуситов. Владельцы судов обращаются в орган, чтобы убедиться в наличии гарантий безопасности. При этом формально движение не запрещало судам, которые не связаны с Израилем, США и Великобританией, проходить через акваторию Красного моря, обращает внимание WSJ.