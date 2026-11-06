WSJ: хуситы начали контролировать трафик судов в Красном море
Судовладельцы начали запрашивать у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) разрешения на проход через Красное море. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Заявки обрабатывает Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) хуситов. Владельцы судов обращаются в орган, чтобы убедиться в наличии гарантий безопасности. При этом формально движение не запрещало судам, которые не связаны с Израилем, США и Великобританией, проходить через акваторию Красного моря, обращает внимание WSJ.
Движение «Ансар Аллах» установило контроль над западным побережьем Йемена и высадилось на стратегически важных островах в Баб-эль-Мандебском проливе в начале сентября. Морской коридор используют как альтернативу Ормузскому проливу, заблокированному с февраля из-за войны Ирана и США.